Где провести новогодний корпоратив в Тюмени?

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-25T14:33:12+03:00

Рассказываем, где можно отдохнуть с коллегами в преддверии Нового года

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Новогодний корпоратив – самый ожидаемый праздник с коллегами. В этот день можно весело отдохнуть, потанцевать и пообщаться по душам. К сожалению, на такое веселье денег хватит не у всех. Однако это вовсе не означает, что придется на всем экономить: многие заведения готовы идти навстречу клиентам и снижать ценник.

Самые интересные предложения по приемлемым ценам можно в проекте «Где в Тюмени провести новогодний корпоратив». Только здесь собрана самая актуальная информация по ресторанам, кафе, банкетным залам не только Тюмени, но и ближайшего пригорода. Отдельно вынесена стоимость, вместимость зала и адрес, чтобы вы могли сориентироваться, подходит ли вам тот или иной вариант.

В проекте есть предложения от эконом до люкс, прописаны акции и спецпредложения, которые позволят сэкономить. Кроме того, вы можете отправить заявку онлайн прямо со страницы проекта, чтобы администратор заведения сам вам перезвонил для уточнения подробностей и бронирования даты.

Читайте проект «Где в Тюмени провести новогодний корпоратив» и выбирайте лучшее для вашей компании!