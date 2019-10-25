Полпред президента оценил реализацию нацпроектов в Тюменской области

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-25T13:10:37+03:00

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Полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Николай Цуканов во время рабочей поездки в Тюменскую область посетил многопрофильную клинику «Мать и дитя», которая участвует в национальном проекте «Демография». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках нацпроекта в учреждении лечат бесплодие, применяя экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по страховому полису.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором Николай Цуканов побывал в стационаре, клинико-диагностической лаборатории и пообщался с пациентами. По словам полпреда, очень важно поддерживать опыт строительства центров на частные средства, как была построена клиника «Мать и дитя».

- Благоприятный климат складывается из нескольких составляющих: стоимость земельного участка, наличие кадров, желание властей поддерживать бизнес. Инвестор, принимая решение, сделал выбор в пользу Тюменской области, потому что здесь наилучшие условия и благоприятный инвестклимат, - отметил Николай Цуканов.

Еще один объект, который осмотрел полпред президента - спортивный комплекс «Олимпия» в посёлке Боровский. Здание построили в 1977 году, в прошлом году было принято решение о его реконструкции. В 2019 году выделены деньги на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий.

По словам Николая Цуканова, несмотря на то, что сейчас спорткомплекс в удручающем состоянии, губернатор и глава муниципалитета четко понимают, что с ним делать.

- Принято решение провести экспертизу и построить новый современный спортивный центр. В 2020 году запланирована подготовка проектной документации, а затем можно будет приступить к строительству. Тем более, что выбор сделали сами люди. Здесь провели опрос и 90 процентов жителей проголосовали за строительство этого объекта. В этом и заключается диалог власти и общества, - подчеркнул полпред президента.

ИСТОЧНИК KP.RU