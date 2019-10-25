Тюменский избирком прокомментировал инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-25T12:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Избирательной комиссии Тюменской области прокомментировали инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями. Там заявили, что все избирательные бюллетени по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания седьмого созыва, а также по выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва были уничтожены с сентября по декабрь 2017 года.

– Комментарий в СМИ о том, что «избирательные бюллетени после выборов хранятся в опечатанных мешках в течение пяти лет», является не достоверным. Информация о якобы имевшем место уничтожении в октябре этого года бюллетеней, которые хранились в ТИК вблизи микрорайона «Войновка», также не подтвердилась. Все они были уничтожены, что подтверждается соответствующим актом. Установить происхождение обгоревших бюллетеней не представляется возможным: в них нет информации о номерах избирательных участков, не читаем оттиск печати и подписи членов соответствующей участковой избирательной комиссии, – заявили в Избиркоме.

Там предполагают, что обнаруженные бумаги могли быть остатками утилизации бюллетеней территориальными избирательными комиссиями, которые действуют в границах 186-го одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Государственной Думы. Кроме этого, часть материала могла быть в провокационных целях принесена и сожжена на месте обнаружения отдельными избирателями.

– Информация, опубликованная в сети Интернет об уничтожении в октябре этого года избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальных избирательных комиссиях Тюменской области, объективно не подтверждается и не соответствует действительности, – резюмировали в Избиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU