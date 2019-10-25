Грани добра и зла в юридическом бизнесе обсудили на пресс-конференции в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-25T12:06:59+03:00

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«Юридические услуги в новой правовой реальности – грани добра и зла» обсудили в рамках пресс-конференции 23 октября, организованной Союзом «Западно-Сибирская Правовая Палата», которому в 2019 году исполнилось 10 лет.

Данная тема была поднята на Комиссии по этике ЗСПП после обсуждения выступления 12 апреля 2019 г. в рамках заседания Тюменской областной Думы Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева. Уполномоченный сообщил о случаях, когда коммерческие юристы за деньги пишут для граждан обращения в органы власти, заранее зная, что на них придет отрицательный ответ. Такой формат поведения недобросовестных юристов бросает тень на всех.

Открывая пресс-конференцию председатель Совета Союза ЗСПП Сергей Шатохин обратился к участникам:

– Разрешите всех Вас поблагодарить за то, что нашли время откликнуться на призыв ЗСПП принять участие в обсуждении злободневной для нас, частнопрактикующих юристов, темы порядочности деятельности на рынке юридических услуг. В текущем году Союзу ЗСПП исполнилось 10 лет, поэтому мы особо заинтересованы, чтобы авторитет юристов неуклонно повышался – ведь это один из 6 приоритетов деятельности ЗСПП. К сожалению, в этом году в публичном пространстве нашего региона уже не один раз в СМИ поднимали вопрос о ставших достаточно многочисленными фактах непорядочного поведения юридических компаний. Наших коллег по Союзу в их числе, конечно, нет, но мы чувствуем свою ответственность за формирование цивилизованного рынка оказания юруслуг.

Заместитель председателя Совета Союза ЗСПП – Степан Матаев отметил, что в целом, юридическое сообщество – здоровое. По его словам, в России общая тенденция, тренд – участие представителей юридических компаний, в том числе ЗСПП, в формировании цивилизованного юридического сообщества.

- Мы влияем в большей степени на юридическое сообщество региона, мы задаем профессиональные и этические стандарты, реагируем на конкретные обращения. Обсуждаемая тема – это стыдно, больно, но мы должны с этим работать, это и наша ответственность тоже, - отметил Степан Владимирович.

В продолжение дискуссии следующая встреча по теме «Трансформация профессии юриста в цифровом мире, или каким должен быть современный юрист» пройдет 30 октября в 15.00 в Тюменском государственном университете (ул. Володарского, 6, белый зал), приглашаются все желающие.