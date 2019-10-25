2019-10-25T11:33:43+03:00
Общество

Разъяренный тюменец начал крушить машину скорой во время транспортировки

Буйный пациент два раза за сутки обращался за помощью к медикам
Вадим Бегун
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Тюменец пытался сломать стекло в скорой.Тюменец пытался сломать стекло в скорой.Фото: Вадим Бегун
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30-летний тюменец два раза вызывал медиков к себе домой. Оба раза его не довозили до больницы: мужчина начинал крушить машину, пытаясь выбить стекла.

Накануне, 24 октября, местный житель вызвал скорую из-за старой травмы: пять дней назад он был выписан из больницы, где ему залечивали ножевое ранение в грудь. Прибывшая бригада осмотрела пациента и предложила ему госпитализацию в стационар. Однако во время транспортировки тюменец начал скандалить и выбивать стекло в машине. Когда приехали вызванные медиками полицейские, мужчина сбежал.

– Второй вызов от него поступил ночью этого же дня. Сценарий госпитализации повторился точь-в-точь. После приступа агрессии пациент покинул машину, а бригада отправилась на экстренный вызов. Кстати, медики хорошо его знают: только за этот год он вызывал скорую 96 раз. Каждый раз мужчина конфликтует, – рассказали в пресс-службе Станции скорой помощи, добавив, что руководство намерено провести служебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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