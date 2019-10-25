2019-10-25T11:13:59+03:00
Общество

Оштрафованная на крупную сумму тюменская птицефабрика не спешит исправляться

В отношении предприятия возбуждено административное дело
Вадим Бегун
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Известная тюменская птицефабрика не исполняет предписание. Фото - Россельхознадзор по Тюменской области.Известная тюменская птицефабрика не исполняет предписание. Фото - Россельхознадзор по Тюменской области.
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Россельхознадзор нагрянул с внеплановой проверкой на «Птицефабрику Боровская» им. А. А. Созонова». Специалисты ведомства установили, что ранее выданное предписание не исполняется.

– Территория пометохранилища по периметру не оборудована, сточные лотки с направлением стоков в приемный резервуар отсутствуют. Кроме того, утилизация указанных стоков не согласована с государственной ветеринарной службой и службой экологического контроля, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, отметив, что по результатам проверки возбуждено административное дело.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области птицефабрика «Боровская» устраивала несанкционированные свалки отходов производства. Тем самым предприятие нарушило природоохранное законодательство и подверглось штрафу в размере 508 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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