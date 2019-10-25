2019-10-25T10:45:44+03:00
Происшествия

В Тюмени к большому тюремному сроку приговорен насильник юной падчерицы

Приговор был обжалован, но не изменен
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец изнасиловал малолетнюю падчерицу. Фото - pixabay.com.Тюменец изнасиловал малолетнюю падчерицу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени осужден отчим, который изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу. Мужчина причинил подростку моральные страдания.

– В октябре этого года вступил в законную силу приговор в отношении гражданина, который осужден к двенадцати годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени.

В ведомстве рассказали суть дела. Так, в декабре 2017 года осужденный находился в квартире, где проживал со своей сожительницей и ее дочерью. Он знал, что падчерица не достигла двенадцатилетнего возраста, и изнасиловал девочку, тем самым нарушив ее нормальное психологическое развитие, право на половую неприкосновенность и причинив моральные страдания.

В суде также сообщили, что приговор был обжалован стороной защиты, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени изменились схемы движения маршрутов №36 и №40
Александр Моор рассказал о Заслуженном пилоте РФ Владимире Синдееве
Тюменский избирком прокомментировал инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями
Грани добра и зла в юридическом бизнесе обсудили на пресс-конференции в Тюмени
Разъяренный тюменец начал крушить машину скорой во время транспортировки
Оштрафованная на крупную сумму тюменская птицефабрика не спешит исправляться
Смерть на тюменской трассе: сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП
Молодому тюменцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу пылесоса из арендованной квартиры
В Тюмени на всероссийском совещании обсудили основные задачи комиссии по делам несовершеннолетних
Следователи взялись за дело о смерти пенсионера в поликлинике Тюмени
Более 20 миллионов рублей потратят на обновление тюменского вокзала
Ради развлечения: в Тобольске задержаны подростки, обстрелявшие автобусы
На трассе возле Ялуторовска на 30 километров в час увеличат скорость движения
Более тысячи килограммов мяса сняты с реализации в Тюменской области
Подросток, жестоко избивший тюменца, предложил растянуть выплату морального вреда на восемь лет
«Кошмар студента»: учеников тюменких вузов приглашают на Хэллоуин
В Тюмени состоится презентация выставки «Конек-Горбунок»: по страницам книг»
Погода на 25 октября в Тюмени: и снова дожди
Пять проектов Тюменской области – в финале конкурса «Доброволец России – 2019»
Александр Моор: налоговые льготы - эффективный инструмент создания благоприятного инвестклимата
Студенты из Тюменской области защитят честь региона на Всероссийском конкурсе профмастерства
Сборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области
В Тюмени запустили первый в России интегрированный центр разработки месторождений
В регионе создадут «Единую карту жителя Тюменской области»
Новые автобусы, смерть в поликлинике и безработный наркоман на «Порше»: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019