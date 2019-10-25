В Тюмени к большому тюремному сроку приговорен насильник юной падчерицы

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-25T10:45:44+03:00

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В Тюмени осужден отчим, который изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу. Мужчина причинил подростку моральные страдания.

– В октябре этого года вступил в законную силу приговор в отношении гражданина, который осужден к двенадцати годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени.

В ведомстве рассказали суть дела. Так, в декабре 2017 года осужденный находился в квартире, где проживал со своей сожительницей и ее дочерью. Он знал, что падчерица не достигла двенадцатилетнего возраста, и изнасиловал девочку, тем самым нарушив ее нормальное психологическое развитие, право на половую неприкосновенность и причинив моральные страдания.

В суде также сообщили, что приговор был обжалован стороной защиты, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU