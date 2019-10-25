В Тюмени изменились схемы движения маршрутов №36 и №40

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-25T12:46:02+03:00

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С завтрашнего дня, 26 октября, в схемы движения двух муниципальных маршрутов регулярных перевозок внесут изменения. Это коснется автобусов №36 и 40.

«В схемы движения автобуса №36, который следует от Центрального рынка до садового общества Лаванда, и №40 «ДК Орфей – завод Нефтемаш» включаются промежуточные остановочные пункты «улица Омутинская» (в прямом и обратном направлении)», – такое сообщение размещено на сайте МКУ «Тюменьгортранс».

В компании напомнили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-07-22.

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Ранее в областном центре изменили схему движения маршрута № 151. Туда включили промежуточные остановочные пункты: «улица Пермякова» (в прямом и обратном направлении), «Торговый центр» (в сторону улицы Республики), «Третий микрорайон» (в сторону улицы 30 лет Победы), «Кросно» и «Завод медоборудования».

ИСТОЧНИК KP.RU