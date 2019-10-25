2019-10-25T10:21:06+03:00
Происшествия

Смерть на тюменской трассе: сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП

Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию
Вадим Бегун
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Пожилого тюменца сбили на трассе в Ярковском районе. Фото - ГИБДД Тюменской области.Пожилого тюменца сбили на трассе в Ярковском районе. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Накануне, 24 октября, на 72-ом километре автодороги ЯлуторовскЯрково в Ярковском районе случилась трагедия. Здесь был сбит пожилой пешеход.

– Трагедия произошла в восьмом часу вечера. По предварительным данным, 63-летнего мужчину сбил неустановленный автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия. Известно, что пешеход находился на проезжей части, на неосвещенном участке дороге, вне населенного пункта, а также без наличия световозвращающих элементов, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер скончался на месте. ГИБДД просит откликнуться очевидцев и сообщить по телефонам: 29-14-88, 8 922 263 31 33, 8 919 950 00 11. Там добавили, что за прошедшие сутки на дорогах региона произошло 11 дорожных инцидентов, в которых погиб один человек и пострадало тринадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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