2019-10-25T09:55:54+03:00
Происшествия

Молодому тюменцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу пылесоса из арендованной квартиры

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец похитил пылесос и может сесть за это на пять лет. Фото - pixabay.com.Тюменец похитил пылесос и может сесть за это на пять лет. Фото - pixabay.com.
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В полицию областного центра поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что у нее похитили имущество на восемь тысяч рублей.

– Потерпевшая съезжала со съемной квартиры и предупредила нового арендатора, что еще на некоторое время оставит здесь свои вещи. Злоумышленник, имея на руках ключи и воспользовавшись отсутствием девушки, похитил пылесос и отпариватель. Технику мужчина сдал в ближайший комиссионный магазин, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Вскоре причастный к преступлению был задержан. 18-летний безработный житель областного центра находился новой съемной квартире. По данному факту возбуждено уголовное дело, тюменец может «арендовать» тюремную камеру на срок до пяти лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель Тюменской области похитил три кеги с пивом, половину одной из которых выпил по дороге. Металлические баллоны по 50 литров каждый до своего дома он катил по земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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