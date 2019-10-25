В Тюмени на всероссийском совещании обсудили основные задачи комиссии по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-25T09:39:01+03:00

Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель региональной комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Шевчик: невозможно поднять дело, если у тебя нет единомышленников Фото: Дмитрий Терентьев

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Основной посыл комиссии по делам несовершеннолетних в Тюменской области – сотрудничество в интересах семьи. Об этом сегодня, 25 октября, заявила первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель региональной комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Шевчик в рамках VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Главный посыл нашей комиссии по делам несовершеннолетних - сотрудничество в интересах семьи и, нацеленность на конечный результат и отсутствие внутренней конкуренции. Любое натягивание одеяла на себя или перетягивание акцентов не в ту сторону - карается, - отметила Наталья Шевчик.

Первый заместитель губернатора выразила большую признательность Правительственной комиссии и Министерству просвещения за то, что Всероссийское совещание в 2019 году проходит в Тюменской области.

- Нам всегда интересен внешний аудит, интересно себя показать и измерить, чтобы впоследствии правильно выстроить работу, найти точки роста. Каждое присутствие на таких площадках даёт нам новые толчки и новые мысли, - подчеркнула Наталья Шевчик. Она также отметила, что положительный опыт, наработанный в Тюменской области, заслуга команды единомышленников, которая сложилась в регионе.

Напомним, всероссийское совещание проходит в эти минуты в тюменском Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ. Отметим, ежегодно министерство определяет в качестве места проведения территорию, где есть хороший наработанный опыт в этой сфере. В этом году такой территорией стала Тюменская область. Тюменские технологии профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неоднократно признавались лучшими на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU