Съездил за сигаретами: тюменцу грозит тюрьма за пьяную поездку в магазин

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-25T13:18:14+03:00

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В селе Падун Заводоуковского района полицейские остановили автомобиль. В нем находился пьяный местный житель, который поехал в маркет нетрезвым.

– Неработающий ранее судимый 41-летний мужчина пояснил, что решил съездить до магазина за сигаретами. От водителя исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что ранее гражданин привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении водителя за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, отделом дознания возбуждено уголовное дело. Теперь его могут оштрафовать от 200 до 300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU