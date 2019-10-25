2019-10-25T09:30:45+03:00
Происшествия

Следователи взялись за дело о смерти пенсионера в поликлинике Тюмени

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
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Следователи расследуют дело о смерти пациента в поликлинике. Фото - СК по Тюменской области.Следователи расследуют дело о смерти пациента в поликлинике. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области организована доследственная проверка по факту смерти мужчины в поликлинике. Следователи выезжали на место происшествия.

– Начата доследственная проверка по факту смерти 62-летнего мужчины в холле поликлиники №3 города Тюмени. Следователями осуществлен выезд на место происшествия, изъята медицинская документация, а также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что поход в тюменскую поликлинику для пенсионера закончился трагедией. Пожилой мужчина, зайдя в холл медицинского учреждения, упал. Медики, несмотря на приложенные усилия, не смогли его реанимировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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