Следователи взялись за дело о смерти пенсионера в поликлинике Тюмени
В Тюменской области организована доследственная проверка по факту смерти мужчины в поликлинике. Следователи выезжали на место происшествия.
– Начата доследственная проверка по факту смерти 62-летнего мужчины в холле поликлиники №3 города Тюмени. Следователями осуществлен выезд на место происшествия, изъята медицинская документация, а также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что поход в тюменскую поликлинику для пенсионера закончился трагедией. Пожилой мужчина, зайдя в холл медицинского учреждения, упал. Медики, несмотря на приложенные усилия, не смогли его реанимировать.
ИСТОЧНИК KP.RU