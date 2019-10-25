Тюменские предприятия-должники выплатили работникам более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-25T13:42:31+03:00

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В Тюменской области с начала года предприятия погасили долги по заработной плате в сумме более 604 миллионов рублей. До сих пор в регионе есть организации, задолжавшие в общем более ста миллионов рублей.

– За 9 месяцев этого года было выявлено 4 423 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 162 протеста, 312 представлений, в суды направлено 1 767 исков, объявлено 132 предостережения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 241 лицо, к административной – 224. Возбуждено 51 уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также стало известно, что сегодня двадцать тюменских организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 126 миллионов рублей. Более половины долгов приходится на 17 компаний, которые в настоящее время проходят различные процедуры банкротства. Среди них завод «Сибнефтегазмаш», «Ялуторовский автомобильный завод», «Тюменский строитель» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU