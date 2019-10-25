Более 20 миллионов рублей потратят на обновление тюменского вокзала

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-25T09:06:35+03:00

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В Тюмени решили взяться за ремонт железнодорожного вокзала. Все обновление обойдется «Российским железным дорогам» в 24,8 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчику предстоит привести в порядок стрелочные часы, оргтехнику, громкоговорители (не только в самом здании, но и на улице). Кроме того, необходимо будет обновить охранную сигнализацию, входную группу, вытяжную вентиляцию, систему электропитания и многое другое. Все работы должны быть завершены в 2022 году.

Также стало известно, что уже в декабре этого года на железнодорожном вокзале завершат строительство надземного перехода. В нем для маломобильных групп населения установят лифт, который обойдется в 143 миллиона рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что железнодорожный вокзал областного центра оборудовали электронной очередью. Автоматизированная система появилась у билетных касс дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU