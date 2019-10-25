На трассе возле Ялуторовска на 30 километров в час увеличат скорость движения

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-25T08:18:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На автодороге Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск возле Ялуторовска изменится схема дорожного движения. Произойдет это с 13 ноября.

По сообщению Уралуправтодора, на участке с 74 по 78 километр будут заменены дорожные знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» на знак «Указатель направления движения», на котором будет указано направление движения и расстояния до объекта. Демонтированные дорожные знаки установят на въездах в населенный пункт на границе фактической жилой застройки.

– Таким образом, максимально разрешенная скорость движения здесь будет увеличена с 60 до 90 километров в час, что позволит повысить пропускную способность. Также мы демонтируем автобусные остановки и наземный пешеходный переход на 75 километре трассы. Остановочные пункты по межрегиональному маршруту регулярных перевозок должны быть расположены на территориях автовокзалов или автостанций, – подчеркнули в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU