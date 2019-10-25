2019-10-25T08:18:20+03:00
Общество

На трассе возле Ялуторовска на 30 километров в час увеличат скорость движения

Также здесь демонтируют автобусные остановки
Вадим Бегун
Поделиться:
На трассе возле Ялуторовска изменят схему движения.На трассе возле Ялуторовска изменят схему движения.
Изменить размер текста:

На автодороге Р-402 ТюменьЯлуторовскИшимОмск возле Ялуторовска изменится схема дорожного движения. Произойдет это с 13 ноября.

По сообщению Уралуправтодора, на участке с 74 по 78 километр будут заменены дорожные знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» на знак «Указатель направления движения», на котором будет указано направление движения и расстояния до объекта. Демонтированные дорожные знаки установят на въездах в населенный пункт на границе фактической жилой застройки.

– Таким образом, максимально разрешенная скорость движения здесь будет увеличена с 60 до 90 километров в час, что позволит повысить пропускную способность. Также мы демонтируем автобусные остановки и наземный пешеходный переход на 75 километре трассы. Остановочные пункты по межрегиональному маршруту регулярных перевозок должны быть расположены на территориях автовокзалов или автостанций, – подчеркнули в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смерть на тюменской трассе: сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП
Молодому тюменцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу пылесоса из арендованной квартиры
В Тюмени на всероссийском совещании обсудили основные задачи комиссии по делам несовершеннолетних
Следователи взялись за дело о смерти пенсионера в поликлинике Тюмени
Более 20 миллионов рублей потратят на обновление тюменского вокзала
Ради развлечения: в Тобольске задержаны подростки, обстрелявшие автобусы
Более тысячи килограммов мяса сняты с реализации в Тюменской области
Подросток, жестоко избивший тюменца, предложил растянуть выплату морального вреда на восемь лет
«Кошмар студента»: учеников тюменких вузов приглашают на Хэллоуин
В Тюмени состоится презентация выставки «Конек-Горбунок»: по страницам книг»
Погода на 25 октября в Тюмени: и снова дожди
Пять проектов Тюменской области – в финале конкурса «Доброволец России – 2019»
Александр Моор: налоговые льготы - эффективный инструмент создания благоприятного инвестклимата
Студенты из Тюменской области защитят честь региона на Всероссийском конкурсе профмастерства
Сборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области
В Тюмени запустили первый в России интегрированный центр разработки месторождений
В регионе создадут «Единую карту жителя Тюменской области»
Новые автобусы, смерть в поликлинике и безработный наркоман на «Порше»: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019