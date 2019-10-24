2019-10-24T21:38:03+03:00
Общество

Пять проектов Тюменской области – в финале конкурса «Доброволец России – 2019»

Все они пройдут оценку федерального экспертного жюри
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пять проектов Тюменской области – в финале конкурса «Доброволец России – 2019»Пять проектов Тюменской области – в финале конкурса «Доброволец России – 2019»
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Пять проектов от Тюменской области прошли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, победителей объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи 2–5 декабря. Всего в финал конкурса прошли 190 человек со всей России со 120-ю проектами.

Итак, среди тюменских проектов в финале:

- «Программа развития детского и семейного кино и кинопедагогики «Ноль плюс» и онлайн-кинотеатр zeroplus.ru» – автор Николай Данн;

- «Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест. Тюмень» – автор Мария Рыжик;

- «Время равных возможностей» – автор Анастасия Левинова;

- «Школа мастеров инклюзии» – автор Сергей Панов,

- «Наставнический проект «Рука помощи» – автор Надежда Кадеева.

Все проекты с 23 октября по 10 ноября пройдут оценку федерального экспертного жюри. Оно определит по три победителя в каждой из номинаций в категориях «Социальный проект», «Творческая работа» и «Доброе дело».

С 1 по 10 ноября пройдёт народное голосование. По его итогам выберут по одному победителю в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа», а в категории «Социальный проект» голосование определит по одному победителю в двух возрастных категориях (старше 18 лет и от 14 до 17 лет). Отметим, что итоги народного голосования не влияют на результаты Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Победители народного голосования в 2020 году смогут стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, профильной смены в МДЦ «Артек» (для участников от 14 до 17 лет), зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет) и получат информационную и консультационную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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