Александр Моор: налоговые льготы - эффективный инструмент создания благоприятного инвестклимата

СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-24T21:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из самых действенных и эффективных инструментов создания благоприятного инвестиционного климата – налоговые льготы. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя региональный закон «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков», который приняли депутаты Тюменской областной Думы 24 октября.

По словам главы региона, налоговая льгота – это деньги, которые инвестируются в создание нового объекта или в развитие действующего производства.

- Если мы посмотрим, как рос индекс промышленного производства, то увидим, что во многом те предприятия, которые эти льготы получают, а это предприятия, реализующие инвестпроекты – «СИБУР», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», компании других секторов экономики, – они и дают тот прирост инвестиций, который есть в регионе из года в год, и тот высокий темп роста промышленного производства, которым мы гордимся, и который всегда был выше среднероссийского, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что эффект от применения системы налоговых льгот в региональной экономике очевиден. Кроме создания высокооплачиваемых рабочих мест открываются новые предприятия и пополняется бюджет. Это позволяет оказывать различные меры соцподдержки, строить детские сады и школы.

- Среди регионов России идет серьезная конкуренция за каждого потенциального инвестора. Закон, который сегодня принят – это хороший сигнал для инвесторов о том, что в Тюменской области подход и правительства и депутатского корпуса к поддержке инвесторов стабилен. Мы эффективно управляем таким важным инструментом как налоговые льготы, используем другие меры поддержки, - отметил он.

Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области стабильный инвестиционный климат. Есть понимание подходов к этим вопросам, что позволяет вести активные переговоры с потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU