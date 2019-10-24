Студенты из Тюменской области защитят честь региона на Всероссийском конкурсе профмастерства

СЕГОДНЯ 21:17 2019-10-24T21:17:51+03:00

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Шесть бойцов Тюменского областного студенческого отряда принимают участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут», который проходит в Казани. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята участвуют в конкурсах среди строительных и медицинских отрядов и отрядов проводников.

В состав команды УФО среди строительных отрядов вошла боец ССО «Веста», студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова, которая выступит в роли специалиста по охране труда, во время конкурса ей предстоит фиксировать нарушения на площадке. По её словам, в конкурсе она принимает участие не в первый раз, но в 2019 году выступит в новой роли.

- В нашей команде классные ребята. С ними мы познакомились ещё в Челябинске. Конечно, немного переживаем, но всё равно будем работать в полную силу и докажем, что в Уральском федеральном округе самые крутые профессиональные строители, - говорит Александра.

Среди студенческих медицинских отрядов в конкурсе профмастерства за победу поборются студенты ТюмГУ. А именно: командир и комиссар СМО «Медик» Анастасия Леонова и Илфира Абубякирова, а также комиссар СМО «Гермес» Гульназ Барсаева. Ребята написали тестирование и продемонстрировали технику выполнения манипуляций по сестринскому уходу. Как отметила Илфира, каждому участнику дали конкретную ситуацию с болезнью, и нужно было помочь пациенту.

- Мы справились с практической частью, чётко отработали на пациенте-актёре свои профессиональные навыки. Сегодня мы продемонстрировали свои творческие способности – показали визитку, - говорит она.

Честь Тюмени в конкурсе студенческих отрядов проводников защищают комиссар и боец СОП «Стрела» ТюмГУ Павел Башкаев и Дарья Парфёнова. Ребята представили на конкурс видеороликов свою «Историю движения под стук колес», а на практике им предстоит выявить сервисные и технические неисправности в отдельном вагоне на территории вагонного участка «Казань».

Отметим, что конкурс направлен на поддержку и развитие движения студенческих отрядов, повышение престижа рабочих специальностей, повышение профессиональных компетенций, создание положительного имиджа рабочих профессий и культуры охраны труда среди молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU