Студенты из Тюменской области защитят честь региона на Всероссийском конкурсе профмастерства
Шесть бойцов Тюменского областного студенческого отряда принимают участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут», который проходит в Казани. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята участвуют в конкурсах среди строительных и медицинских отрядов и отрядов проводников.
В состав команды УФО среди строительных отрядов вошла боец ССО «Веста», студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова, которая выступит в роли специалиста по охране труда, во время конкурса ей предстоит фиксировать нарушения на площадке. По её словам, в конкурсе она принимает участие не в первый раз, но в 2019 году выступит в новой роли.
- В нашей команде классные ребята. С ними мы познакомились ещё в Челябинске. Конечно, немного переживаем, но всё равно будем работать в полную силу и докажем, что в Уральском федеральном округе самые крутые профессиональные строители, - говорит Александра.
Среди студенческих медицинских отрядов в конкурсе профмастерства за победу поборются студенты ТюмГУ. А именно: командир и комиссар СМО «Медик» Анастасия Леонова и Илфира Абубякирова, а также комиссар СМО «Гермес» Гульназ Барсаева. Ребята написали тестирование и продемонстрировали технику выполнения манипуляций по сестринскому уходу. Как отметила Илфира, каждому участнику дали конкретную ситуацию с болезнью, и нужно было помочь пациенту.
- Мы справились с практической частью, чётко отработали на пациенте-актёре свои профессиональные навыки. Сегодня мы продемонстрировали свои творческие способности – показали визитку, - говорит она.
Честь Тюмени в конкурсе студенческих отрядов проводников защищают комиссар и боец СОП «Стрела» ТюмГУ Павел Башкаев и Дарья Парфёнова. Ребята представили на конкурс видеороликов свою «Историю движения под стук колес», а на практике им предстоит выявить сервисные и технические неисправности в отдельном вагоне на территории вагонного участка «Казань».
Отметим, что конкурс направлен на поддержку и развитие движения студенческих отрядов, повышение престижа рабочих специальностей, повышение профессиональных компетенций, создание положительного имиджа рабочих профессий и культуры охраны труда среди молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU