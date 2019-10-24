В Тюмени запустили первый в России интегрированный центр разработки месторождений

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-24T20:54:09+03:00

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Интегрированный центр разработки месторождений, созданный в Тюмени компанией «Газпром нефть», осмотрели сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления компании Александр Дюков. Как рассказали в пресс-службе главы региона, основная задача новой структуры заключается в обеспечении эффективного освоения и эксплуатации месторождений и комплексном контроле за реализацией крупных проектов компании в разных регионов страны.

Благодаря созданию единого организационного и цифрового пространства, компания может вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов и их выхода на стадию «первая нефть». Также центр обеспечит значительную экономию затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений.

По словам Александра Дюкова, сегодня цифровая трансформация – один из стратегических приоритетов.

- Применение искусственного интеллекта, технологий анализа больших данных позволяет успешно выполнять сложнейшие производственные задачи, принимать взвешенные инвестиционные решения. Тем самым мы не только достигаем высоких показателей эффективности, но и создаем основу для дальнейшего развития компании и отрасли в целом, - отметил он.

В центре будут управлять процессами добычи и сопровождать бурение высокотехнологичных скважин. С единой площадки будет контролироваться разработка месторождений. Как отметил Александр Моор, сегодня единые информационные системы действуют в образовании, здравоохранении, ЖКХ, социальном обеспечении и транспортной сфере.

- Серьезные шаги в цифровизации делают и флагманы нефтегазовой отрасли. Активно используя в своей деятельности цифровые технологии, компании не только существенно экономят, но и исключают риски, связанные с человеческим фактором. Внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства, цифровизация – это основные задачи, которые стоят сегодня перед российской нефтегазовой отраслью, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU