В регионе создадут «Единую карту жителя Тюменской области»

СЕГОДНЯ 20:44 2019-10-24T20:44:57+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан новый платёжный инструмент – «Единая карта жителя Тюменской области». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соглашение предусматривает также развитие и продвижение инновационных технологий и способов осуществления переводов денег на территории России.

По словам главы региона, соглашение предусматривает ряд направлений, интересных обеим сторонам.

- Это важный шаг для исполнения требований федерального законодательства, а также создания удобного для жителей персонального доступа к государственным и коммерческим цифровым сервисам с помощью «Единой карты жителя Тюменской области». Одна из задач этого проекта - сделать карту персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам, чтобы она была удобной в использовании и стала для тюменцев универсальным помощником, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор также отметил, что в регионе активно занимаются развитием цифровых сервисов, удобных электронных приложений для граждан и переводом госуслуг в электронный вид. Накопленный опыт Тюменской области и Национальной системы платёжных карт сделает этот проект продолжением ранее реализованных региональных проектов.

Как рассказал Владимир Комлев, Тюменская область входит в ТОП-15 регионов, где наиболее активно расплачиваются национальными платёжными картами.

- Благодаря заключению данного соглашения местным жителям станет доступен новый универсальный финансовый инструмент, совмещающий в себе функции и возможности банковской и социальной карты, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU