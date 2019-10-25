2019-10-25T05:41:21+03:00
Звезды

В Тюмени состоится презентация выставки «Конек-Горбунок»: по страницам книг»

Маленьких гостей ждет увлекательная викторина
Вадим Бегун
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В Тюмени состоится презентация выставки «Конек-Горбунок». Фото - организаторы.В Тюмени состоится презентация выставки «Конек-Горбунок». Фото - организаторы.
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В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева сегодня, 25 октября, откроется книжно-иллюстративная выставка «Конек-Горбунок»: по страницам книг». Экспозиция покажет издания известной сказки из коллекции жителя поселка Голышманово Анатолия Попова.

По информации организаторов, коллекция тюменца насчитывает более трехсот изданий, и она единственная такого рода в Тюменской области. В библиотеке вниманию гостей будут представлены более ста книг на десяти языках, в том числе на португальском, немецком, болгарском, французском, польском и других. Форматы книг самые разные – от миниатюрных до фолиантных изданий. Привлечет внимание гостей на экспозиции и самое раннее издание из представленных, датируемое 1916 годом.

Маленьких гостей выставки в конце мероприятия ждет викторина по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок». Презентация выставки состоится в 11.00 в холле третьего этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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