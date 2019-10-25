2019-10-25T06:21:12+03:00
Общество

«Кошмар студента»: учеников тюменких вузов приглашают на Хэллоуин

Чтобы принять участие, надо пройти региострацию
Вадим Бегун
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Тюменских студентов приглашают на Хэллоуин. Фото - Студсовет.Тюменских студентов приглашают на Хэллоуин. Фото - Студсовет.
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Региональный Студсовет приглашает тюменцев на празднование Хэллоуина в областном Студцентре, который находится по адресу: улица Семакова, 21. В программе традиционные ярмарочные игры, викторина, караоке, просмотр тематических серий популярных сериалов и даже вызов настоящего Духа Хэллоуина.

– В этот день традиционно принято наряжаться в костюмы ведьм, вампиров, зомби, призраков и другой нечисти. Наших гостей ждут игры на ловкость, шарады, настольные игры, тематическая фотозона, караоке и многое другое. Любой может принять участие в конкурсе костюмов на тему «Кошмар студента», победитель которого получит приз, – рассказали в пресс-службе Студенческого Совета Тюменской области.

Там также сообщили, что завершит вечер просмотр хэллоунских выпусков старых и новых популярных сериалов. Наличие костюма не обязательно. Вход свободный, но нужно пройти регистрацию по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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