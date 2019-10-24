Новые автобусы, смерть в поликлинике и безработный наркоман на «Порше»: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-24T16:08:06+03:00

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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня тюменцам показали новые автобусы, которые будут курсировать по городским дорогам. Правда, пока их всего… два. Из плюсов: в них есть кондиционеры, камеры видеонаблюдения, зарядки для мобильных устройств и даже отсеки для служебного пользования.

По словам мэра города Руслана Кухарука, «изменения призваны сделать транспорт еще более комфортным, чтобы тюменцы могли зайти в чистый автобус, зарядить в нем телефон, несмотря на погоду, с комфортом преодолевать городские пространства и оказаться в нужном месте в нужное время». На страничке городской администрации в «ВКонтакте» горожане немного покритиковали общественный транспорт, якобы кондиционеры там по факту не включают, да и терминалы самооплаты не работают.

Тюменцам показали новые автобусы. Фото - горадминистрация.

2. Сегодня в тюменской поликлинике №3 произошла трагедия. Пожилой мужчина, зайдя в холл медицинского учреждения, упал. Медики, несмотря на приложенные усилия, не смогли его реанимировать.

Пациент находился на грани жизни и смерти целых 45 минут. Приехавшему на место происшествия участковому уполномоченному полиции осталось лишь задокументировать факт смерти мужчины.

3. Тюменские полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте наркотических веществ. В момент задержания 44-летний местный житель находился в «Порше Кайен» в качестве пассажира.

Его досмотрели и нашли свыше 30 граммов «мефедрона», который уже был приготовлен к сбыту. Кстати, в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Тюменские полицейские задержали наркомана в "Порше". Фото - pixabay.com.

4. Сегодня стало известно, что военная прокуратура Тюменского гарнизона планирует привлечь к административной ответственности военный комиссариат. По мнению ведомства, комиссариат не справляется с правилами содержания здания. Скорей всего, речь идет о памятнике архитектуры по адресу: улица Республики, 2.

Как известно, ведомство находится здесь уже порядка пяти лет. За эти годы здание пришло в упадок так, что его признали аварийным. К сожалению, военные не делали попыток привести строение в надлежащий вид. А это, как мы знаем, карается законом.

5. Директор тюменской школы №41 Ольга Живодерова, выступая на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, заявила, что в ее учебном заведении за пять лет не было зафиксировано не одного правонарушения.

Женщина поделилась своим успехом в работе с трудными подростками и неблагополучными семьями. «Мы хотим создать такой уголок, куда дети сами захотят прийти, чтобы поделиться проблемами, пообщаться со сверстниками, вкусно покушать. И мы его создали – это наша школа!» – заявила Живодерова.

ИСТОЧНИК KP.RU