2019-10-24T15:42:18+03:00
Общество

За шопингом – в смартфон! Тюменцы все чаще покупают товары МегаФона с мобильного

Вадим Бегун
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Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
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Сотрудники интернет-магазина МегаФона на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев – увеличение спроса на наушники и гарнитуры, по сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза.

– Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент – и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар – наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к новому году, – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.

Мужчины (57%) опережают женщин (43%) в мобильном онлайн-шопинге, но за год дамы стали больше пользоваться витриной МегаФона. По интернет-заказам на сайте shop.megafon.ru тюменцы прочно входят в тройку регионов-лидеров.

В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.

При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина МегаФона, в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ.

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@TrueKPRU
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