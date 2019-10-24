2019-10-24T15:09:09+03:00
Общество

«Бизнес класса А» – знак качества от Альфа-Банка

Вадим Бегун
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Альфа-Банк основал уникальную награду для своих клиентов. Фото - pixabay.com.Альфа-Банк основал уникальную награду для своих клиентов. Фото - pixabay.com.
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Альфа-Банк основал уникальную награду для своих клиентов «Бизнес класса А». Получить ее могут представители сегмента малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что до конца 2019 года в планах Альфа-Банка наградить новой премией порядка 1400 своих корпоративных клиентов, список которых составили эксперты компании по итогам проведенного анализа показателей.

В частности, специалисты учитывали такие показатели, как рост выручки в счетах банка за последние шесть кварталов, зарплатный проект в Альфа-Банке, уплата налогов, отсутствие репутационных рисков и активное участие в «Клубе клиентов» банка.

Эксперты также учитывают устойчивые показатели развития компании, ее положение на рынке своего региона, а также длительности обслуживания в Альфа-Банке, срок которой должен превышать пять лет.

Член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый бизнес» Денис Осин подчеркнул, что «Бизнес класса А» - это новый и отличительный знак качества для многих компаний. Премию могут получить только лучшие представители из среднего и малого бизнеса, которые систематически демонстрируют высокие показатели роста компании, конкурентоспособности и хорошую репутацию в бизнесе. Также Осин добавил, что новая премия – это, одновременно, и новый стандарт на российском банковском рынке, который позволит банкам проводить оценку клиентов, основываясь на собственных экспертизах.

Отмечается, что полученный знак качества компания может использовать для маркировки своего офиса, продукции, сайта и пр. Также все, кто получил эту премию, получат и бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка, которые помогут в развитии бизнеса. К примеру, это могут быть скидки на товары и услуги для компании, реклама, юридическая и бухгалтерская помощь, офисное программное обеспечение и программы безопасности, телефония, канцелярские товары и пр.

Стоит отметить, что сегодня в Альфа-Банке обслуживается более 480 тысяч представителей из среднего и малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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