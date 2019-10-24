Тюменцы поделились опытом профилактики асоциальных явлений, связанных с интернетом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-24T15:18:19+03:00

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В Тюмени проходит VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В его работе принимают участие 250 специалистов из разных ведомств со всех регионов России. Эксперты обсуждают сложности подросткового поведения и лучшие практики коллег по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Опытом Тюменской области по выстраиванию сети позитивной молодежной повестки с коллегами поделился начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

По его словам, интернет-активности молодежи в регионе уделяется серьезное внимание. Согласно мониторингу, в области среди 14-17 летних подростков зарегистрировано 90 000 аккаунтов. На первом месте по посещаемости у подростков стоят социальный сеты, в которые они, как правило, выходят с телефона. На втором месте развлекательный контент – это музыка и фильмы.

- Мы стараемся направить энергию молодежи в полезное для них русло, создавать позитивную молодежную повестку. Так, у нас работает банерная сеть «Табун», к которой подключены 700 учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения, - пояснил Владислав Татаринцев.

Он добавил, что одна из задач в рамках совещания проанализировать существующие предложения по профилактике асоциальных явлений среди молодежи, связанных с использованием сети «Интернет». Понять, какие из них могут быть использованы и почему пока не применяются.

- Сегодня много говорилось о кадрах. Поэтому важно рассмотреть и вопрос эффективности организации межведомственного взаимодействия, использования уже действующих ресурсов. К примеру, мы в регионе активно привлекаем к работе всех профильных сотрудников – smm-специалистов, психологов, наставников. Только при эффективно межведомственном взаимодействии можно достичь результата, - подчеркнул Владислав Татаринцев.

ИСТОЧНИК KP.RU