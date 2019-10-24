2019-10-24T15:18:19+03:00
Общество

Тюменцы поделились опытом профилактики асоциальных явлений, связанных с интернетом

В регионе развита сеть позитивной молодежной повестки
Марина Васильева
Поделиться:
Интернет-активности молодежи в регионе уделяется серьезное внимание. Фото департамента общественных связей Тюменской области.Интернет-активности молодежи в регионе уделяется серьезное внимание. Фото департамента общественных связей Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени проходит VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В его работе принимают участие 250 специалистов из разных ведомств со всех регионов России. Эксперты обсуждают сложности подросткового поведения и лучшие практики коллег по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Опытом Тюменской области по выстраиванию сети позитивной молодежной повестки с коллегами поделился начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

По его словам, интернет-активности молодежи в регионе уделяется серьезное внимание. Согласно мониторингу, в области среди 14-17 летних подростков зарегистрировано 90 000 аккаунтов. На первом месте по посещаемости у подростков стоят социальный сеты, в которые они, как правило, выходят с телефона. На втором месте развлекательный контент – это музыка и фильмы.

- Мы стараемся направить энергию молодежи в полезное для них русло, создавать позитивную молодежную повестку. Так, у нас работает банерная сеть «Табун», к которой подключены 700 учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения, - пояснил Владислав Татаринцев.

Он добавил, что одна из задач в рамках совещания проанализировать существующие предложения по профилактике асоциальных явлений среди молодежи, связанных с использованием сети «Интернет». Понять, какие из них могут быть использованы и почему пока не применяются.

- Сегодня много говорилось о кадрах. Поэтому важно рассмотреть и вопрос эффективности организации межведомственного взаимодействия, использования уже действующих ресурсов. К примеру, мы в регионе активно привлекаем к работе всех профильных сотрудников – smm-специалистов, психологов, наставников. Только при эффективно межведомственном взаимодействии можно достичь результата, - подчеркнул Владислав Татаринцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые автобусы, смерть в поликлинике и безработный наркоман на «Порше»: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019
За шопингом – в смартфон! Тюменцы все чаще покупают товары МегаФона с мобильного
«Бизнес класса А» – знак качества от Альфа-Банка
Мужчину в тапочках и трико почти полгода ищут в Тюменской области
Директор тюменской школы рассказала о работе с неблагополучными семьями
Безработный тюменец на дорогом «Порше» развозил по городу наркотики
Тюменский военкомат ответит за плохое отношение к памятнику архитектуры
В Тюменской области создадут региональный нефтепромышленный кластер
Александр Спивак: «Профилактическая работа с тюменскими семьями ведется не для отчета»
Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на плохие условия проживания
Трагедией закончился поход в тюменскую поликлинику для пенсионера
Сильный ветер и аномальное тепло: какими будут предстоящие выходные в Тюмени
Тюменские офтальмологи исправили девочке-северянке редкую форму косоглазия
В Тюменской области выросло число коррупционных нарушений закона
Камеры, кондиционеры, зарядки: в Тюмени представили новые автобусы
Пригласил пожить и чуть не убил: тюменцу грозит 8 лет тюрьмы за избиение друга
Поступила в тяжелом состоянии: тюменские врачи спасли женщину от онкологии
«Нередко задерживается после работы»: экс-сожитель побил тюменку из-за ревности
«Все родные переживают»: двух молодых тюменцев ищут с 9 сентября
В Тюмени мужчина погасил свои долги дорогим «Лексусом»