Более тысячи килограммов мяса сняты с реализации в Тюменской области

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-25T07:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Тюменской области сняты с реализации 1 068 килограммов мяса и мясной продукции. Это произошло после проверок Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в течение девяти месяцев было проведено 294 проверки в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции. Лабораторно исследовано более 1600 проб, из них 5,5 процентов не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

– В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации 332 партии мяса и мясопродуктов общим объемом более 1 068 килограммов. Основную долю «забракованной» составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Кроме того, была выявлена продукция с истекшим сроком годности и даже внешними признаками порчи, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, в отношении виновных лиц составлено около 290 протоколов об административном правонарушении, было назначено штрафов на сумму порядка 5,2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU