Директор тюменской школы рассказала о работе с неблагополучными семьями

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-24T14:26:01+03:00

В тюменской школе не было ни одного правонарушения за пять лет. Фото - Маруся Николаева.

Ее подопечные не совершили ни одного правонарушения за пять лет

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Директор тюменской школы №41 Ольга Живодерова выступила с докладом на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Женщина поделилась своим видением решения проблем неблагополучных семей.

– Мы хотим создать такой уголок, куда дети сами захотят прийти, чтобы поделиться проблемами, пообщаться со сверстниками, вкусно покушать. И мы его создали – это наша школа! В учебном заведении работает проект «Дежурная бабушка». Его суть в том, что представители совета ветеранов приходят в школу после уроков и занимаются с детьми: подкармливают их вареньем и печеньем, помогают делать уроки, учат рукодельничать, – сообщила Ольга Живодерова.

По информации директора, в школе также проходят встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, организованы совместные мероприятия с родителями. Такая работа дает свой результат. По словам Живодеровой, за 5 лет ее подопечные не совершили ни одного правонарушения.

После прослушивания докладов участники совещания приступили к групповым работам. Они поднимают существующие проблемы и пытаются совместно найти пути решения.

ИСТОЧНИК KP.RU