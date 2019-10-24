СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-24T14:47:14+03:00

Мужчину в тапочках и трико почти полгода ищут в Тюменской области. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области ищут 36-летнего мужчину. Он еще в начале июня вышел из вагончика и уже не вернулся обратно.

– В ночь с 4 на 5 июня Владимир Логунов ушел из жилого вагончика, который располагается в лесном массиве вблизи деревни Бигила Ярковского района, до настоящего момента его местонахождение не установлено. Приметы: на вид 45 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, борода, усы, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что мужчина был одет в спортивное трико и майку, на ногах – черные резиновые тапочки. Всем, кто владеет информацией о местонахождении данного гражданина, просьба обратиться по адресу: Тюменская область, село Ярково, улица Южная, дом 3 или позвонить по телефонам Тюменского межрайонного следственного отдела СУ СК по Тюменской области 8 (3452) 30-22-52, 8(34531)25-4-93) (ДЧ) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU