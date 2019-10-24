2019-10-24T13:18:28+03:00
Экономика

В Тюменской области создадут региональный нефтепромышленный кластер

Соглашение о его создании было подписано тремя сторонами [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области создадут региональный нефтепромышленный кластерВ Тюменской области создадут региональный нефтепромышленный кластерФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Правительство Тюменской области, «Газпром нефть» и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластер. Свои подписи в документе поставили глава региона Александр Моор, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, банки, технопарки и вузы из десяти регионов России. Координаторами совместных проектов станут «Газпром нефть» и её дочерние общества, которые действуют на территории Тюменской области. Среди ключевых направлений: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников.

Проекты кластера реализуют в сотрудничестве с межрегиональным НОЦ. В результате сотрудничества партнёров в Тюменской области будет осуществляться полный цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения.

По словам губернатора Александра Моора, инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера выступило правительство Тюменской области. Этот кластер объединит предприятия из разных регионов страны для решения общих технологических целей. Главная цель – социально-экономическое развитие регионов – участников проекта. Сегодня уже есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера.

- У них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку, - отметил он.

На своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram Александр Моор подчеркнул, что появление такого кластера поможет реализовать идеи, которые будут генерировать участники научно-образовательного центра.

Подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве по созданию нефтепромышленного кластера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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