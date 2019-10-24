Тюменский военкомат ответит за плохое отношение к памятнику архитектуры

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-24T13:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Военная прокуратура Тюменского гарнизона планирует привлечь к административной ответственности военный комиссариат. По мнению ведомства, комиссариат не справляется с правилами содержания здания.

Как следует из информации, размещенной в картотеке дел регионального Арбитражного суда, исковое заявление военного прокурора Тюменского гарнизона к военному комиссариату региона было принято в производство 21 октября. В нем надзорное ведомство просит привлечь учреждение к административной ответственности за нарушение установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности.

Что это здание – в картотеке дел такой информации нет. Однако вероятно, что речь идет о памятнике архитектуры, находящемся по адресу: улица Республики, 2, где сейчас располагается военный комиссариат. Как известно, ведомство находится здесь уже порядка пяти лет. За эти годы здание пришло в упадок так, что его признали аварийным. Военные не делали попыток привести строение в надлежащий вид.

ИСТОЧНИК KP.RU