2019-10-24T13:29:28+03:00
Общество

Тюменский военкомат ответит за плохое отношение к памятнику архитектуры

Вероятно, речь идет о здании, которое находится по адресу: улица Республики, 2
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские военные довели здание до аварийного состояния. Фото - 2Гис.Тюменские военные довели здание до аварийного состояния. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

Военная прокуратура Тюменского гарнизона планирует привлечь к административной ответственности военный комиссариат. По мнению ведомства, комиссариат не справляется с правилами содержания здания.

Как следует из информации, размещенной в картотеке дел регионального Арбитражного суда, исковое заявление военного прокурора Тюменского гарнизона к военному комиссариату региона было принято в производство 21 октября. В нем надзорное ведомство просит привлечь учреждение к административной ответственности за нарушение установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности.

Что это здание – в картотеке дел такой информации нет. Однако вероятно, что речь идет о памятнике архитектуры, находящемся по адресу: улица Республики, 2, где сейчас располагается военный комиссариат. Как известно, ведомство находится здесь уже порядка пяти лет. За эти годы здание пришло в упадок так, что его признали аварийным. Военные не делали попыток привести строение в надлежащий вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину в тапочках и трико почти полгода ищут в Тюменской области
Директор тюменской школы рассказала о работе с неблагополучными семьями
Безработный тюменец на дорогом «Порше» развозил по городу наркотики
В Тюменской области создадут региональный нефтепромышленный кластер
Александр Спивак: «Профилактическая работа с тюменскими семьями ведется не для отчета»
Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на плохие условия проживания
Трагедией закончился поход в тюменскую поликлинику для пенсионера
Сильный ветер и аномальное тепло: какими будут предстоящие выходные в Тюмени
Тюменские офтальмологи исправили девочке-северянке редкую форму косоглазия
В Тюменской области выросло число коррупционных нарушений закона
Камеры, кондиционеры, зарядки: в Тюмени представили новые автобусы
Пригласил пожить и чуть не убил: тюменцу грозит 8 лет тюрьмы за избиение друга
Поступила в тяжелом состоянии: тюменские врачи спасли женщину от онкологии
«Нередко задерживается после работы»: экс-сожитель побил тюменку из-за ревности
«Все родные переживают»: двух молодых тюменцев ищут с 9 сентября
В Тюмени мужчина погасил свои долги дорогим «Лексусом»