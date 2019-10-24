2019-10-24T12:56:19+03:00
Общество

Александр Спивак: «Профилактическая работа с тюменскими семьями ведется не для отчета»

Член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних подвел первые итоги совещания
Вадим Бегун
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Александр Спивак подвел итоги работы одной из площадок всероссийского совещания.Александр Спивак подвел итоги работы одной из площадок всероссийского совещания.
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Александр Спивак, модератор одной из площадок VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое сегодня, 24 октября, проходит в Тюмени, подвел первые итоги. По его словам, в Тюменской области ведется плодотворная профилактическая работа с семьями.

– Профилактика актуальна всегда, это многосложная работа. На примере медицины понимаем, что ей нужно заниматься не в том случае, когда мы уже больны, а тогда, когда есть некоторые факторы возможного риска заболеть. В сфере защиты и поддержки семьи и детей то же самое. Когда есть нарушение в отношении прав ребенка, то необходима точечная индивидуальная работа, направленная на то, чтобы выявить причины и факторы, которые способствовали негативному развитию событий в конкретной семье, – заявил член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Модератор площадки особо подчеркнул, что наказательные меры далеко не всегда эффективны и результативны. По его словам, нужен другой уровень профилактики, так называемая широковещательная работа, выражающаяся в помощи родителям, которые реально задаются вопросами о том, как преодолеть трудности и воспитывать детей.

– Материалы, которые продемонстрировала заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева, отличались живостью и неформальностью. Видно, что работа в регионе проводится не для галочки и отчета, – резюмировал Спивак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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