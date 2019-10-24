Трагедией закончился поход в тюменскую поликлинику для пенсионера

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-24T12:02:51+03:00

Мужчина упал в холле, спасти его не удалось

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В Тюмени сегодня, 24 октября, в тюменской поликлинике №3 произошла трагедия. Пожилой мужчина, зайдя в холл медицинского учреждения, упал. Медики, несмотря на приложенные усилия, не смогли его реанимировать.

– Медработники учреждения действовали согласно алгоритмам. Они провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, несмотря на все усилия, которые прикладывали медики в течение 45 минут, спасти мужчину не удалось.

В городской полиции добавили, что на место происшествия выезжал участковый уполномоченный. Он и задокументировал факт смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU