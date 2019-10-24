Трагедией закончился поход в тюменскую поликлинику для пенсионера
В Тюмени сегодня, 24 октября, в тюменской поликлинике №3 произошла трагедия. Пожилой мужчина, зайдя в холл медицинского учреждения, упал. Медики, несмотря на приложенные усилия, не смогли его реанимировать.
– Медработники учреждения действовали согласно алгоритмам. Они провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
По ее словам, несмотря на все усилия, которые прикладывали медики в течение 45 минут, спасти мужчину не удалось.
В городской полиции добавили, что на место происшествия выезжал участковый уполномоченный. Он и задокументировал факт смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU