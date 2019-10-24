Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на плохие условия проживания

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-24T12:30:38+03:00

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С начала года специалисты тюменского Роспотребнадзора рассмотрели более десяти тысяч обращений граждан. Многие из них касались условий проживания в жилых помещениях.

По информации пресс-службы ведомства, значительная часть поступивших письменных обращений не содержала вопросы, которые входят в их компетенцию. Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия зафиксированы в 43% письменных обращений, защиты прав потребителей – в 57%.

– Что касается санитарно-эпидемиологического благополучия, то наиболее часто граждане жаловались на условия проживания в жилых помещениях (27%), 10% – на нарушения при эксплуатации производственных и общественных помещений, 10% – на качество общественного питания, 8% – на качество пищевых продуктов, 7% – на качество воды. 25% обращений в сфере защиты прав потребителей касались вопросов розничной торговли, 15% – нарушения прав в сфере ЖКУ, 7% – на финансовые услуги, 6% – на медицинские услуги, 5% – на услуги связи, и 4% – на бытовые услуги, – сообщили в Роспотребе.

Там добавили, что по фактам нарушений в суд подано 149 исковых заявлений, 99% удовлетворено судебными органами. В пользу потребителей присуждено более 8,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU