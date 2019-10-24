2019-10-24T11:34:51+03:00
Общество

Сильный ветер и аномальное тепло: какими будут предстоящие выходные в Тюмени

Горожане могут порадоваться последними теплыми днями в этом году
Вадим Бегун
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В Тюмени на выходных будет тепло.В Тюмени на выходных будет тепло.Фото: Вадим Бегун
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На предстоящих выходных, 26 и 27 октября, в Тюмени будет тепло. Однако радость от хорошей погоды подпортит дождь и сильный ветер.

В субботу в областном центре будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса, днем она поднимется до 8 градусов тепла. В этот день будет дуть юго-западный ветер 8 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Воскресенье будет таким же пасмурным, однако в этот день дождь заметно усилится. Ночью плюс 8, днем температура воздуха остановится на отметке +11. Ветер юго-западный, 9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Что касается следующей недели, то уже в понедельник ветер будет дуть с новой силой, его порывы достигнут 22 метров в секунду. Аномальное для этого времени года тепло пойдет на спад. В понедельник +9, во вторник – уже +8. Со среды в городе ожидается сильный снег и резкое падение температуры до 6 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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