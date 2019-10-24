2019-10-24T11:10:51+03:00
Здоровье

Тюменские офтальмологи исправили девочке-северянке редкую форму косоглазия

Работа врачей была поистине ювелирной
Вадим Бегун
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Тюменские врачи прооперировали ребенка с синдромом Брауна. Фото - ОКБ №2.Тюменские врачи прооперировали ребенка с синдромом Брауна. Фото - ОКБ №2.
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В Тюмени врачи ОКБ №2 провели операцию на глазу пятилетней девочке из Ямала. Она поступила в местную больницу с синдромом Брауна.

В пресс-службе больницы пояснили, что при этой патологии человек неспособен поднять глаза вверх. Заболевание обусловлено аномалией сухожилия верхней косой мышцы и встречается в одном из 400-500 случаев косоглазия. В результате операции врачи восстановили подвижность глазных яблок. Теперь у девочки нет необходимости поворачиваться всем телом в ту сторону, куда она хочет посмотреть.

– Ежегодно в детском офтальмологическом отделении больницы по поводу косоглазия оперируются около двухсот юных жителей региона. Здесь врачи применяют самые современные микрохирургические технологии. Преимущества малотравматичного лечения – быстрое восстановление, комфорт уже в первые часы после операции: ребенок не испытывает боли и может практически сразу открывать глаза, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы №2 Анастасия Дембицкая.

По ее словам, в ближайшее время офтальмологи планируют внедрить еще более атравматичные методики выполнения разреза при операциях на глазах. Все необходимо оборудование уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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