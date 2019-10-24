2019-10-24T10:46:36+03:00
Общество

В Тюменской области выросло число коррупционных нарушений закона

Десять человек были уволены или отстранены от должности
Вадим Бегун
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В Тюменской области выросло число коррупционных нарушений закона. Фото - pixabay.com.В Тюменской области выросло число коррупционных нарушений закона. Фото - pixabay.com.
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Тюменские прокуроры с начала года выявили почти две с половиной тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, значительная часть нарушений – почти тысяча – связана с несоблюдением госслужащими различных запретов и ограничений. Основную массу составляют случаи представления неполных или недостоверных сведений о доходах и об имуществе.

– Было выявлено 46 фактов непринятия должностными лицами мер по урегулированию конфликта интересов на госслужбе, семь человек не стали уведомлять уполномоченные органы о склонении к коррупционному правонарушению. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 549 должностных лиц, из них десять уволены в связи с утратой доверия, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к административной ответственности привлечены 54 должностных лица, которым назначены штрафы на общую сумму более 5 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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