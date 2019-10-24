Камеры, кондиционеры, зарядки: в Тюмени представили новые автобусы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-24T10:22:52+03:00

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В Тюмени представлены два новых комфортных «ЛиАЗа». На днях эти автобусы выйдут на городские маршруты.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, новый общественный транспорт имеет кондиционеры, камеры видеонаблюдения, зарядки для мобильных устройств, а также отсеки для служебного пользования. Кстати, зеленые автобусы были забрендированы еще на заводе. В салоне размещена вся необходимая информация, включая аудиоинформирование для пассажиров и приветствия на дверях.

– В них стоят терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Это планы на будущее. Сейчас можно отметить, что доля безналичных платежей в пассажирском транспорте составляет 75%. Всего ежедневно на линию выходит 1 166 пассажирских автобусов. Средний их возраст составляет 4,5 года, – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в августе с Ликинского автобусного завода в Тюмень поступило тридцать новых автобусов, работающих на газу. До этого же по городу курсировало десять подобных «ЛиАЗов».

ИСТОЧНИК KP.RU