Пригласил пожить и чуть не убил: тюменцу грозит 8 лет тюрьмы за избиение друга

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-24T09:58:30+03:00

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О том, что местному жителю были нанесены побои, тюменские полицейские узнали от врачей одного из медицинских учреждений города. Стражи порядка выехали на место и выяснили, что же произошло. Оказалось, мужчина предложил старому приятелю пожить у него, но спустя некоторое время во время застолья между ними произошел конфликт.

– Хозяину дома не понравилось поведение друга, и после оскорблений тот нанес гостю множественные удары, из-за которых потерпевший потерял сознание. В медицинском учреждении диагностировали тяжкий вред здоровью. В настоящее время 50-летний ранее судимый житель областного центра задержан, – сообщили подробности конфликта в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что уже в отделе полиции мужчина признался в совершенном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь негостеприимному тюменцу грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU