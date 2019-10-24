Пригласил пожить и чуть не убил: тюменцу грозит 8 лет тюрьмы за избиение друга
О том, что местному жителю были нанесены побои, тюменские полицейские узнали от врачей одного из медицинских учреждений города. Стражи порядка выехали на место и выяснили, что же произошло. Оказалось, мужчина предложил старому приятелю пожить у него, но спустя некоторое время во время застолья между ними произошел конфликт.
– Хозяину дома не понравилось поведение друга, и после оскорблений тот нанес гостю множественные удары, из-за которых потерпевший потерял сознание. В медицинском учреждении диагностировали тяжкий вред здоровью. В настоящее время 50-летний ранее судимый житель областного центра задержан, – сообщили подробности конфликта в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что уже в отделе полиции мужчина признался в совершенном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь негостеприимному тюменцу грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU