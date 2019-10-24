Поступила в тяжелом состоянии: тюменские врачи спасли женщину от онкологии
В Тюмени хирурги «Медицинского города» спасли местную жительницу от онкологии. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, но специалисты все же решились провести сложную операцию.
В начале этого года тюменка стала замечать у себя наличие кровянистых выделений из влагалища, но за помощью к врачам обратилась лишь спустя несколько месяцев. Тогда ее в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в «Медицинский город». У женщины было сильное маточное кровотечение, критически низкий показатель уровня гемоглобина, а также тромбоз нижних конечностей. Кровотечение было вызвано злокачественным новообразованием тела матки, которое требовало срочного хирургического лечения.
– Из-за патологии ей нельзя было делать операцию, однако хирурги все же пошли на риск и приняли решение оперировать пациентку по жизненным показаниям. К счастью, оперативное вмешательство прошло успешно, – рассказывает заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии «Медицинского города» Татьяна Куцева.
Сейчас врачи отмечают, что у женщины благоприятный прогноз лечения. Теперь пациентка будет проходить химиолучевое лечение, благодаря которому она может надеяться на полное излечение от рака.
ИСТОЧНИК KP.RU