«Нередко задерживается после работы»: экс-сожитель побил тюменку из-за ревности

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-24T09:09:25+03:00

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Жительница села Каскара пожаловалась в полицию на своего экс-возлюбленного. Дело в том, что мужчина терроризировал ее на почве ревности, и в последнюю их встречу его нервы не выдержали: подозреваемый накинулся на женщину с кулаками и отобрал у нее смартфон.

– 39-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что они с потерпевшей – коллеги по работе. 41-летняя женщина работает ночью и нередко задерживается после смены, поэтому фигурант и заподозрил возлюбленную в неверности. Во время очередного скандала она выставила его на улицу. Тогда у тюменца возникла мысль отобрать некогда подаренный женщине смартфон, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подкараулив бывшую у подъезда, подозреваемый потребовал вернуть подаренный телефон, но получил отказ. Он разозлился и несколько раз ударил экс-возлюбленную по лицу, выхватил телефон и скрылся. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU