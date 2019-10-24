«Все родные переживают»: двух молодых тюменцев ищут с 9 сентября

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-24T08:45:50+03:00

Мотивы их поступка до сих пор неизвестны

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В Тюмени ищут двух молодых людей – Игоря Бушуева и Алексея Елсуфьева. Друзья ушли вместе, удалив из интернета всю информацию о себе, и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

– Все родные переживают. Соцсети были удалены, телефон недоступен, ноутбук проверяли – все удалено. С собой они имеют деньги, – говорят местные жители, знакомые пропавших.

– В настоящий момент ведутся поисковые мероприятия. Молодые люди не найдены, мотивы их поступка неизвестны. Официальной информации о том, что тюменцы покинули город, нет. Также пока не рассматривается версия, что в отношении пропавших совершены противоправные действия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Игорь Бушуев был одет в синие джинсы, бордовую кофту с капюшоном, серо-черную куртку. С собой у него был бордовый рюкзак. Алексей Елсуфьев был одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, синие классические джинсы, серо-синюю футболку, черные кроссовки Nike, с собой взял темно-синий рюкзак Nike, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU