2019-10-24T08:19:34+03:00
Общество

В Тюмени мужчина погасил свои долги дорогим «Лексусом»

Судебным приставам пришлось наведаться прямо на работу к должнику
Вадим Бегун
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Тюменец отдал свой автомобиль в счет долга. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец отдал свой автомобиль в счет долга. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени местный житель заплатил долги по алиментам машиной. Мужчина задолжал своему ребенку порядка 400 тысяч рублей, его автомобиль арестовали прямо на служебной парковке.

Судебный пристав-исполнитель приехала к нему на работу, так как на телефонные звонки он не отвечал. Только после установки автомобиля на эвакуатор должник выбежал на встречу с сотрудником.

– На момент подачи исполнительного листа к нам в отдел у тюменца уже имелась задолженность. Судебный пристав произвел перерасчет долга. Сумма, подлежащая взысканию, составила 400 тысяч рублей плюс исполнительский сбор в размере 7%, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчине пришлось отдать свой «Лексус». В настоящее время производство о взыскании алиментных платежей находится на стадии исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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