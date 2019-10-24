В Тюмени мужчина погасил свои долги дорогим «Лексусом»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-24T08:19:34+03:00

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В Тюмени местный житель заплатил долги по алиментам машиной. Мужчина задолжал своему ребенку порядка 400 тысяч рублей, его автомобиль арестовали прямо на служебной парковке.

Судебный пристав-исполнитель приехала к нему на работу, так как на телефонные звонки он не отвечал. Только после установки автомобиля на эвакуатор должник выбежал на встречу с сотрудником.

– На момент подачи исполнительного листа к нам в отдел у тюменца уже имелась задолженность. Судебный пристав произвел перерасчет долга. Сумма, подлежащая взысканию, составила 400 тысяч рублей плюс исполнительский сбор в размере 7%, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчине пришлось отдать свой «Лексус». В настоящее время производство о взыскании алиментных платежей находится на стадии исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU