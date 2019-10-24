Тюменские гимнастки поборются за призы мэра города

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-24T08:20:53+03:00

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В Тюмени в выходные, 26 и 27 октября, пройдет открытый турнир по художественной гимнастике на призы главы города Тюмени. Спортивное мероприятие пройдет в ДЮСШ «Прибой», которая находится по адресу: улица Индустриальная, 49-а.

Свое мастерство покажут спортсменки в возрасте от 10 лет и старше из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Перми и других городов. Честь областного центра будут отстаивать гимнастки из детско-юношеских спортивных школ «Прибой», «Рубин», «Водник», ДЮСШ № 3.

Как отмечает Тюменский городской многопрофильный центр, девушки представят групповые и индивидуальные выступления по следующему расписанию: 26 октября в 10.00 – начало соревнований в личном первенстве и групповых упражнениях; 27 октября в 10.00 – начало соревнований в личном первенстве, в 18.00 – торжественное закрытие и церемония награждения.

Откроется же мероприятие 26 октября в 14.00. По его итогам лучшим в личном первенстве и групповых упражнениях будут вручены призы главы города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU