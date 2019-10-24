2019-10-24T07:01:47+03:00
Происшествия

Ишимец нарвался на мошенника, обещавшего ему работу за границей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ишимец нарвался на мошенника, обещавшего ему работу за границей.Ишимец нарвался на мошенника, обещавшего ему работу за границей.Фото: Ольга Крыльцова
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В ишимскую полицию обратился 43-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой мошенника. Мужчину обманули, пообещав работу за границей и «выудив» у него деньги за загранпаспорт.

– На одном из интернет-сайтов ишимец нашел объявление о трудоустройстве. Позвонив по указанному номеру, он узнал, что вакансия актуальна, однако работать необходимо за границей. Его попросили перевести 9 тысяч рублей на счет для оформления загранпаспорта. Тот, не подозревая подвоха, выполнил все указания, однако после этого собеседник перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент сотрудники полиции предпринимают меры к установлению личности злоумышленника. Ишимские полицейские призывают к бдительности и заявляют, что добросовестные работодатели не будут просить вознаграждение за трудоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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