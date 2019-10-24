СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-24T06:21:20+03:00

На улице Гольцова в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 24 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов на пересечении улиц Монтажников и Янтарной, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Олимпийской и Гольцова, а также районе дома № 24 на улице Гольцова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU