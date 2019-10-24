В Тюмени обсудят систему профилактики безнадзорности в регионах

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-24T05:41:16+03:00

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В Тюмени состоится шестое Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие посетят 250 представителей со всех регионов страны.

По информации инициатора мероприятия – Министерства просвещения РФ, в этот раз темой совещания станут региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Министерство каждый год определяет в качестве места проведения территорию, где уже есть наработанный опыт в этой сфере. А, как известно, тюменские технологии профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неоднократно признавались лучшими на федеральном уровне.

24 октября работа пройдет на трех площадках в формате дискуссий. В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов участники совещания обсудят индивидуальную профилактическую работу с обучающимися в образовательных организациях, а в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева поговорят о профилактике асоциальных явлений, связанных с использованием сети Интернет. Кроме того, в этот день в «Точке кипения» обсудят вопросы организации и координации индивидуальной профилактической работы с родителями, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних.

На следующий день, 25 октября, в музейном комплексе им. Словцова состоится пленарное заседание с участием заместителя министра просвещения Татьяны Синюгиной, членов правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и первого заместителя губернатора Тюменской области, а также председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних Натальи Шевчик. Здесь выступят председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак, руководитель департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ольга Ульянова, заместитель президента Российской академии образования, доктор экономических наук Игорь Павлов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU