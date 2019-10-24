2019-10-24T05:01:09+03:00
Общество

Погода на 24 октября в Тюмени: температура идет на повышение

Дождь пройдет только ночью
Вадим Бегун
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В Тюмени ночью пойдет дождь.В Тюмени ночью пойдет дождь.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 24 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть. К полудню он и вовсе закончится.

Температура воздуха ночью будет +3, +4. Днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 6 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +2. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в юго-западный, 3-6 метров в секунду.

24 октября почитается память апостола Филипа, апостола от семидесяти. Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: «Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят» – с этого времени начиналась заготовка муки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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