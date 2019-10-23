Будет нормальный свежий воздух: Тюменская филармония открывается после ремонта

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-23T15:49:19+03:00

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Уже в следующую пятницу, 1 ноября, Тюменская филармония откроет свои двери для зрителей. Здесь не только обновили планшет сцены, но и поменяли вентиляционную систему. Подрядчики обещают, что в здании будет свежий воздух.

По информации пресс-службы ТКТО, оборудование в здании не менялось более десяти лет, но уже в ближайшие дни здесь проведут испытания штанкетного хозяйства и развешано оборудование.

– Филармония – это главная сцена региона. На гастроли в областной центр приезжают артисты международного уровня с большими проектами, поэтому мы должны соответствовать райдеру любого артиста. На сегодняшний день звук и подсветка сцены управляется через компьютер. Мы рады тому, что соответствуем современным требованиям, – отметила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

Кроме всего прочего, в филармонии обновлена система вентиляции. Предполагается, что артистам будет комфортно играть на сцене при любой погоде. Как отметил главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков, теперь здесь будет нормальный свежий воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU